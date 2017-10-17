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حازم إمام: الجماهير ستشيد بكوبر في مونديال روسيا

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حازم إمام: الجماهير ستشيد بكوبر في مونديال روسيا حازم إمام: الجماهير ستشيد بكوبر في مونديال روسيا

التحرير

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تحدث حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التأهل لكأس العالم 2018 لأول مرة منذ عام 1990.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، إن طريقة المدير الفني الأرجنتيني وإدارته للمنتخب تجعله على يقين بأن الجماهير ستشيد بمدرب في مونديال 2018.

وأضاف حازم إمام، أن هيكتور كوبر ابتعد عن الانتقادات التي يتعرض لها وفضل العمل من رأسه، بعكس المدرب المصري الذي لا يستطيع أن يفصل نفسه عن الانتقادات والأحاديث من حوله.

وأكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن طريقة هيكتور كوبر مختلفة عما اعتادوا عليه في ، فلقد اعتادوا على الضغط من الأمام والسيطرة والاستحواذ مع أي مدرب ولكن الأرجنتيني يعمل بطريقة أخرى، وهي أن لا يدخل مرمى المنتخب أي هدف.

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واختتم إمام، بضرب مثالًا بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد، وما قام به في لقاء ليفربول بالبريميرليج، عندما قام بالدفاع بكل لاعبيه واستطاع أن يتعادل سلبيًا.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على الكونغو، بنتيجة (2-1)، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

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