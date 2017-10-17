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تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

10:43 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تنفيذ 1250 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، في حملات أمنية مكبرة، 1250 حكمًا قضائيًا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ 10 أحكام جناية، و541 جزئي، و145 مستأنف، و389 غرامات جزئية، و116 غرامات مستأنفة، و49 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 11700 جنيهًا مخالفات.

وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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