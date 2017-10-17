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قتيلان و18 مصابا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"

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مصراوي Masrawy

قتيلان و18 مصابا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"

10:42 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 18 آخرين في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي، اليوم الثلاثاء.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم 4 سيارات الأولى رقم "2581 ي أ ج"، وأخرى رقم 120771 ملاكي أسيوط، وثالثة ربع نقل "1597 ي س أ" وأخرى ملاكي، أمام مصنع البلاط بالقرب من كمين جامعة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوة شرطية ومسئولي مركز ومدينة أسيوط إلى موقع الحادث ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين بإصابات متفرقة.

ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وجار رفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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