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​وزير الصحة: التعليم الفني للفتيات يقلل معدل الزيادة السكانية

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مصراوي Masrawy

​وزير الصحة: التعليم الفني للفتيات يقلل معدل الزيادة السكانية

10:54 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

​وزير الصحة: التعليم الفني للفتيات يقلل معدل الزيادة السكانية

​وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أرجع الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، زيادة معدل الإنجاب بالمحافظة إلى نحو 32.6% إلى انخفاض المستوى الاقتصادي وانتشار البطالة.

وأضاف المحافظ خلال إعلان بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية .. طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء، أن البعض في المحافظة يعتبر الإنجاب مصدر إضافي لدخله.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن الأمية بين النساء ترفع من معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة، فضلا عن البطالة وعدم وجود توعية للسيدات.

وقال وزير الصحة أحمد عماد، إن التعليم الفني للسيدات يقلل معدل الإنجاب بشكل واضح، فضلا عن توفير فرص عمل ووسائل تنظيم الأسرة لهن.

وأوضح وزير التنمية المحلية هشام الشريف، أن اللقاء هدفه تنفيذ برنامج قومي للقضاء على الأمية لكل محافظة على حدة، وخفض معدل البطالة.

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