​بدء اجتماع لجنة الطاقة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمقر البرلمان

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والمياه بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الثلاثاء، داخل مجلس النواب بحضور عدد من دول الأعضاء.

ويعد ذلك الاجتماع الأول للجنة بعد تقليد الدكتور علي عبد العال، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ويتضمن جدول أعمال اللحنة، يشهد الجلسة الافتتاحية للجنة، المصادقة على محضر اجتماع روما، يليها كلمة رئيس لجنة الطاقة والبيئة والمياة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط العين سمير مراد.

كما يناقش الاجتماع، ملف التلوث في منطقة البحر الأحمر الأبيض المتوسط، واختيار مقررين لإعداد مشروع التواصيات، مع تحديد تاريخ ومكان الاجتماع القادم.