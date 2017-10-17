الحكومة تعلن بدء تنفيذ استراتيجية "تنمية مصر.. طفلين وبس"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن وزيرا الصحة والتنمية المحلية، الثلاثاء، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر.. طفلين وبس".

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بحضور جميع المحافظين على مستوى الجمهورية.

وناقش وزير الصحة، المحافظين في آلياتهم لتطبيق استراتيجية السكان المنضبطة التي تهدف للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد المواليد عبر دورات توعوية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

كما شدد الوزير على ضرورة مكافحة الأمية في المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع: "هناك شغل حقيقي على الأرض في المحافظات لتنفيذ برامج لتطبيق استراتيجية السكان المنضبطة، والاجتماع لوضع خطة عمل تسير عليها كافة المحافظات".