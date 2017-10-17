​انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء بحضور وفود 63 دولة

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء المصرية، الذي يعقد تحت عنوان " دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، بفندق الماسة على مدار ثلاثة أيام.

وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطبيب أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني، بحضور وفود وشخصيات من 63 دولة.

وتبدأ الفعاليات بعرض فيلم قصير عن أنشطة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يعقبه كلمة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس المؤتمر-وسيلقي الكلمة الرئيسية الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف.

وسيلقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الكلمة الرئيسية للمؤتمر.

والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومقرها دار الإفتاء المصرية، هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفتياً وعالماً من مختلف دول العالم يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في ديسمبر 2015. وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم.

وتهدف أمانة هيئات الإفتاء في العالم إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.