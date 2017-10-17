مانشستر سيتي ونابولي.. قمة هجومية على ملعب الاتحاد بدوري الأبطال

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يستقبل مانشستر سيتي اليوم نظيره نابولي على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويتصدر السيتي المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ولم تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن مقابل 3 نقاط لنابولي في المركز الثالث، الذي يتفوق عليه شاختار في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ومن المنتظر أن يريح نابولي العديد من لاعبيه في مباراة اليوم حسب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، نظرًا للقمة التي تنتظر الفريق يوم السبت المقبل أمام إنتر في الدوري الإيطالي، والذي لم يتوج الفريق بلقبه منذ عام 1990، ويتفوق على إنتر هذا الموسم في الصدارة بفارق نقطتين.

يستعيد مانشستر سيتي اليوم خدمات مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بعد غيابه لثلاثة أسابيع بعد حادث السيارة الذي تعرض له في هولندا، بينما تبقى مشاركة قائد الفريق فينسينت كومباني في مواجهة اليوم محل شك بسبب إصابته في الركبة.

وسيعول نابولي كثيرًا على خدمات مهاجمه ديريس ميرتينز الذي سجل 7 أهداف في 8 مباريات في الدوري الإيطالي، وذلك في حال شارك اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في مباراة اليوم، وساهم ميرتينز بشكل مباشر في 9 أهداف من آخر 14 هدفا سجلها نابولي في دوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 أخرى.

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وعن مواجهة اليوم قال رئيس النادي دي لورينتيس بأنه يتوجب على مدرب الفريق إراحة اللاعبين الأساسيين من أجل مواجهة الإنتر، خاصة أنه من الصعب للغاية التغلب على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ولكن الجماهير ستنتظرهم في لقاء العودة بإيطاليا.

ولم يسبق لنابولي أن تغلب خارج ميدانه على أي فريق إنجليزي من قبل في المسابقات الأوروبية، حيث خسر الفريق الإيطالي 5 مباريات من أصل 6 مواجهات واهتزت شباكه بـ15 هدفا وسجل 3 أهداف فقط.

وتواجه مانشستر سيتي ونابولي من قبل في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2011- 2012 وتعادلا في مانشستر بهدف لكل فريق قبل أن يفوز نابولي على ملعبه بهدفين مقابل هدف، ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال تحقيق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مواجهات أخرى.

ويشارك مانشستر سيتي للمرة السابعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولم يتخط الفريق دور الـ16 من قبل سوى في مناسبة وحيدة عندما وصل إلى نصف نهائي موسم 2015- 2016، بينما سبق أن اجتاز نابولي دور المجموعات في مناسبتين من الثلاث مشاركات السابقة له ولكنه لم يتخط من قبل دور الـ16.