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دراسة: ارتباط المرأة بأسرتها يدفعها للتضحية بفرصها التعليمية والوظيفية

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دراسة: ارتباط المرأة بأسرتها يدفعها للتضحية بفرصها التعليمية والوظيفية دراسة: ارتباط المرأة بأسرتها يدفعها للتضحية بفرصها التعليمية والوظيفية

التحرير

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أكدت دراسة علمية أمريكية أجراها فريق من الباحثين بجامعة نيويورك، أن ارتباط المرأة بأسرتها قد يدفعها إلى التضحية بفرصها في التعليم أو الحصول على وظيفة.

أوضحت الدراسة أن المرأة التى تعيش فى أسرة بها العديد من الإخوة والأخوات، تخصص أوقاتا أكثر لرعاية أسرتها، على حساب الأوقات المخصصة للمذاكرة أو حتى للعمل.

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وأشارت الدراسة إلى أن دخل هذه الأسرة (متعددة الإخوة والأخوات) يكون أقل من تلك التى لديها بنات فقط أو التى ليس لديها غير ابنة واحدة، وبالتالى لا يستطيع الأهل الإنفاق على تربية الأبناء، ولا تجد مساعدة من الوسط الاجتماعى، مما يجعلها تضحى بنفسها فقط.

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التحرير

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