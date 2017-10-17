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طلب إحاطة لـ«وزير الثقافة» لمطالبته باستغلال الفن في محاربة الإرهاب

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طلب إحاطة لـ«وزير الثقافة» لمطالبته باستغلال الفن في محاربة الإرهاب طلب إحاطة لـ«وزير الثقافة» لمطالبته باستغلال الفن في محاربة الإرهاب

التحرير

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تقدم النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، لمطالبته بتفعيل دور الوزارة فى محاربة الأفكار الإرهابية.

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وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكندرية، فى طلب الإحاطة، أنه من الضرورى تفعيل دور وزارة الثقافة فى محاربة الأفكار الإرهابية، واستغلال مسارح الدولة وعرض فنون ومسرحيات لكبار الكتاب لمعرفة دور الدولة فى القضاء على الإرهاب وبناء دولة حديثة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى نشر الآداب والفنون لتنمية الوعى وجعل الثقافة طريقا مفتوحا نحو التطوير والتصدى للأفكار الإرهابية والفكر المتطرف، بالإضافة إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

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التحرير

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