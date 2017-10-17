إصابة شخصين وضبط 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شخصين، وألقي القبض على 4 آخرين في مشاجرة بين طرفين بقرية أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، ونقل المصابين للمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إشارة من وحدة النجدة بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين في مشاجرة بمركز دار السلام.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول" "محمد. أ. ع" 57 عامًا، موظف، مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس، وآخر باليد اليمنى، و"محمد. ح" 21 عامًا، عامل، و"ياسين. م. أ" 15 عامًا، طالب، "طرف ثاني" و"محمود. م" 22 عامًا، عامل، و"أحمد. ح" 18 عامًا، عامل، و"محمود. ع. ح" 22 عامًا، نقاش، مصابًا بجرح قطعي في فروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، بسبب خلافات على الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحيازة الثالث من الطرف الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 28025518، وبحيازة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 06706، بمواجهتهما أتهم كلاً منهما الآخر بالاعتداء على بعضهما البعض بالضرب وإحداث الإصابات، وإطلاق الأعيرة النارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، تحرر المحضر رقم 4618 إداري المركز لسنة 2017.