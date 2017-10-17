مصرع طفل عقب إصابته بطلق خرطوش في حفل زفاف بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي طفل عمره ثلاث سنوات، مصرعه في مركز منوف، بمحافظة المنوفية، أثناء حضوره حفل زفاف أصابته طلقة خرطوش طائشة أطلقها أحد المدعوين.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى منوف العام، باستقبالها الطفل "ع. ي. ح" 3 سنوات جثة هامدة، متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالبطن والذراع الأيمن.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده اتهم "م. م. م. ا" 24 عامًا، عامل، بإحداث إصابة نجله التي أودت بحياته من سلاح ناري كان بحيازته حال قيامه بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بحفل عرس، أثناء تواجدهم بحفل العرس.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13203 جنح مركز منوف لسنة 2017.