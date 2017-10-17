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لرفضها تسجيل منزلها باسمه.. ضبط سائق قطع أصابع زوجته بالشرقية

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مصراوي Masrawy

لرفضها تسجيل منزلها باسمه.. ضبط سائق قطع أصابع زوجته بالشرقية

10:23 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

لرفضها تسجيل منزلها باسمه.. ضبط سائق قطع أصابع زوجته بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق؛ متهم بقطع إصبعي الإبهام لزوجته، والاعتداء عليها بالضرب؛ لرفضها تسجيل منزل تملكه باسمه بقرية "الصالحية القديمة" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي لـ"السيدة. م. ل" 41 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "الصالحية القديمة" مصابة بجروح قطعية متعددة بالرأس واليدين، وتعرضها لبتر كامل بإصبعي الإبهام، فضلًا عن جروح قطعية في إصبعي السبابة والوسطى باليد اليسرى.

بالانتقال وسؤال والد المصابة، اتهم المدعو "السيد. الـ. م. ع" 45 عامًا، سائق، زوج المجني عليها، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض "سنجة" وإصابتها؛ بسسب رفضها تسجيل منزل خاص بها باسمه، ولاذ المتهم بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم41 / 668 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017.

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