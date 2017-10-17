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ترامب ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي

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مصراوي Masrawy

ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي

10:34 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ترامب ينفي الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي

الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده

واشنطن – (أ ف ب):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الاتهامات التي وجهت اليه بالتحرش الجنسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، ووصفها بأنها "أنباء كاذبة".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "كل ما يمكنني أن أقوله لكم إنها معلومات كاذبة تماما ومختلقة".

ويأتي كلام ترامب غداة الكشف عن معلومات تفيد بأن القضاء أمر فريق حملته الانتخابية بتسليم كل الوثائق المرتبطة بمختلف الاتهامات بالتحرش الجنسي التي استهدفته خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وحسب "باز فيد نيوز" فإن أمر القضاء صدر في مارس الماضي بعد ان أصبح ترامب رئيسا للبلاد.

وجاء الأمر بعيد شكوى قدمتها سامر زرفوس المرشحة السابقة في برنامج لتلفزيون الواقع، قام ترامب بتقديمه خلال مواسم عدة.

وحسب الشكوى فإن ترامب"وجه كلاما نابيا تضمن تشهيرا" بحق زرفوس التي اتهمته بأنه حاول مداعبتها وتقبيلها بالقوة عام 2007 في فندق في لوس انجليس عندما لم يكن سوى رجل أعمال ثري.

والأمر القضائي الصادر بحق فريق حملة ترامب يجبر أعضاء الفريق على تسليم القضاء كل الوثائق التي بحوزتهم ويمكن أن تكون لها علاقة بـ"أي اتهام" استهدف ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، مثل "إجبار امرأة على اتصالات جنسية قسرية وتصرفات جنسية غير ملائمة".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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