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تحرير ميدان في الرقة استخدمه داعش لتنفيذ اعدامات

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مصراوي Masrawy

تحرير ميدان في الرقة استخدمه داعش لتنفيذ اعدامات

10:33 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تحرير ميدان في الرقة استخدمه داعش لتنفيذ اعدامات

الرقة (سوريا) – (أ ف ب):

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الاثنين، أنها حررت ساحة في الرقة كان تنظيم داعش يستخدمها في تنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء سيطرته على المدينة.

وأكدت هذه القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في بيان أنها "حررت بشكل كامل" دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه "دوار الجحيم" أثناء سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة التي كانت أبرز معاقله لثلاثة أعوام.

وتأتي عملية التحرير إثر قتال مستمر منذ الأحد قرب الدوار، الواقع شرق الملعب البلدي لكرة القدم في المدينة والذي لا يزال يسيطر عليه داعش.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن مقاتلي تنظيم داعش انسحبوا من محيط الدوار لكن قوات سوريا الديمقراطية لم تتمكن من السيطرة عليه بسبب الالغام الأرضية.

وتقاتل قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، آخر جهاديي تنظيم داعش المتحصنين في جيب وسط الرقة، بعد أن استعادت نحو 90% من أراضي المدينة.

ويقدر عدد مقاتلي التنظيم المتبقين في مساحة لا تتخطى العشرة في المئة من المدينة بنحو 300 عنصر، يتواجدون بشكل رئيسي في المستشفى الوطني والمعلب البلدي في وسط المدينة.

وتواصل القتال مساء الاثنين قرب المستشفى والملعب، حيث استسلم 25 داعشيا وفشل هجومان انتحاريان، بحسب ما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية.

هذا المحتوى من

AFP

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