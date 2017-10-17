قتيلان و18 مصابًا في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الزراعي

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كتب: محمد ممدوح

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون في تصادم 3 سيارات بطريق (أسيوط - القاهرة) الزراعي.

كان قد تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بتصادم 3 سيارات أمام مصنع البلاط بالقرب من كمين جامعة أسيوط.

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على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وقوة شرطية ومسئولي مركز ومدينة أسيوط إلى موقع الحادث ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي والمتوفين إلى مشرحة مستشفة الإيمان العام، وجار رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.