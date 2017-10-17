وزير الصحة: "فخور لعضويتي في حكومة يقودها الرئيس السيسي"

كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، في فعاليات الملتقى الإقليمي الثالث لمجلس المرأة العربية حول دور المرأة القيادية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، أمس الإثنين، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع منظمة المرأة العربية، والمجلس القومي للمرأة.

وأشار وزير الصحة، إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، عام المرأة المصرية، كما تم إعلانه عام المرأة العربية خلال الاجتماع المنعقد لوزراء الصحة العرب بالقاهرة فبراير الماضي، لافتًا أن ذلك يأتي في إطار أهداف خطة التنمية المستدامة والتي تتضمن الاهتمام بصحة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في المجتمع، مضيفا "أنا فخور بأن أكون رجل في حكومة يقودها ويمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووجه وزير الصحة بتكثيف الجهود المبذولة لتمكين المرأة، من خلال التركيز على تقديم كافة الخدمات الصحية للمرأة، مشيراً إلى أهمية البرامج التي تم إطلاقها من جانب الوزارة لخدمة المرأة، كالبرنامج القومي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والبرنامج القومي لرعاية الحوامل وخفض وفيات الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى البرنامج القومي لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بدور الرائدات الريفيات وتطوير البرنامج القومي للرائدات لما تمثله الرائدة من أحد ركائز الفريق الصحي فى خدمة المرأة والمجتمع، حيث يبلغ عددهن 14 ألف رائدة، لافتا إلى أن المرأة التي تعمل بالفلاحة يمكن أن تكون قيادية.

وأوضح راضي أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الخطط لتحسين وضع المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لها، مشيرًا إلى إطلاق الوزراة للاستراتيجية السكانية القومية المنضبطة بالمؤتمر الرابع للشباب بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي تتضمن تحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري وتوفير فرص عمل كريمة لرفع الدخل وتنمية المرأة في الصعيد لتمكين وتعزيز دور المرأة في عملية البناء والتنمية.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بقضية تنمية المرأة المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة القوى العاملة لتمكين المرأة من خلال الاستفادة من الامكانيات المتاحة بوزارة القوى العاملة في تنمية قدرات المرأة وتدريبها على المهارات اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى بداية هذه الاستراتيجية بمحافظة بني سويف استعدادًا لإعلانها محافظة خالية من البطالة، قبل أن يتم تعميم التجربة على باقي محافظات الصعيد، تحت شعار "تنمية مصر في طفلين وبس".