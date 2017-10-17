أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصرف عمومي يهدد حياة طلاب المدارس الابتدائية بالمنوفية

Google+ Print
مصرف عمومي يهدد حياة طلاب المدارس الابتدائية بالمنوفية مصرف عمومي يهدد حياة طلاب المدارس الابتدائية بالمنوفية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد السيد

100 متر فاصلة بين مدرستين للمرحلة الابتدائية، يحيط بهما مصرف تفوح منه الروائح الكريهة، وينشر في المكان الذباب والأمراض والحشرات الزاحفة، وبات على الطلاب والمدرسين تحمل المعاناة.

شاهد أيضا

في قرية تلبنت أبشيش، الواقعة على أطراف مركز الباجور في محافظة المنوفية، يشكو الأهالي من معاناة يومية لا تجد أدنى اهتماما من المسئولين.. تقول «هالة برغش» مُعلمة بالمدرسة: إن الخوف يسيطر على أولياء الأمور والمدرسين بسبب قرب المدرسة من مصرف "رشاح" عمقه سحيق بالنسبة لطفل صغير، متابعة: «أنقذونا من الموت والإهمال، والموضوع هيبقى كارثة لو طفل واحد اتعرض للموت.. ناشدنا المسؤولين بمحافظة المنوفية، لحل الأزمة بعيدًا عن المسكنات المؤقتة، ولكن دون جدوى».

من جانبه، قال بسيوني عيد رئيس مركز ومدينة الباجور، إن المصرف يتبع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وهي تتابعه وتعمل على تسليكه بين حينٍ وآخر، كما وعد بترأس حملة تتوجه للقرية برفقة مسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»