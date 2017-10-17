إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أصيب 15 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تنقلهم إلى عملهم بطريق حوش عيسى، في مدينة السادات، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة ربع نقل بها عمال على طريق المصانع بالقرب من حوش عيسى بالسادات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 15 عاملًا مابين سحجات وكدمات وكسور عقب انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وحالتهم مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.