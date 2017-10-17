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إصابة 10 في اصطدام سيارة بعامود إنارة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة 10 في اصطدام سيارة بعامود إنارة بسوهاج

10:18 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إصابة 10 في اصطدام سيارة بعامود إنارة بسوهاج

ارشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الزراعي السريع الغربي، أمام مركز العسيرات بسوهاج، اصطدام سيارة أجرة بأحد الأعمدة الكهربائية على جانب الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات وتم نقلهم لمستشفيات سوهاج العام والجامعي.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بوجود مصادمة على الطريق الزراعي السريع الغربي بناحية الرشايدة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم هـ ع أ 2581 أجرة سوهاج " ميكروباص " قيادة "محمد السيد حسانين محمد" 31 عامًا، سائق، ويقيم بناحية بندار الكرمانية، بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة كلًا من "محمد الأمير عبدالنعيم" 23 عامًا، عامل، و"جيهان عبداللطيف جميل" 37 عامًا، ربة منزل، و"أمين صبري أمين محمد" 23 عامًا، عامل، ويقيمون بناحية برديس بدائرة مركز البلينا من مستقلي السيارة ، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي والعام، و7 آخرين.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين أيدوا ما جاء، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة بديوان المركز، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2179 إداري المركز لسنة 2017.

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