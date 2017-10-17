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الاتحاد الأوروبي يدعو كل أطراف أزمة كركوك إلى الحوار

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يدعو كل أطراف أزمة كركوك إلى الحوار

10:10 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الاتحاد الأوروبي يدعو كل أطراف أزمة كركوك إلى الحوار

وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني تت

بروكسل – (أ ف ب):

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إثر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كل أطراف الأزمة في كركوك، المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الأكراد وبغداد، "إلى الحوار".

وقالت موغيريني في بيان إنها "تتوقع من كل الأطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات والدخول في حوار".

كما أعربت الوزيرة الأوروبية في بيانها عن "قلقها إزاء العمليات العسكرية للقوات الفيدرالية والمواجهات التي أفيد بوقوعها".

وأوضح البيان أن موغيريني "شددت على أهمية تجنب استخدام القوة والسعي إلى الحوار من أجل الحفاظ على وحدة العراق واستقراره على المدى الطويل مع التمسك بأحكام الدستور العراقي".

وأتت المكالمة الهاتفية بين موغيريني والعبادي بعيد ساعات على سيطرة القوات العراقية على مبنى محافظة كركوك دون معارك ومواقع مهمة بينها حقول نفطية سيطرت عليها قوات البشمركة في 2014 في خضم الفوضى التي أعقبت استيلاء تنظيم داعش على أجزاء واسعة من شمال البلاد وغربها.

ودارت ليل الأحد الاثنين معارك بين الطرفين تخللها قصف مدفعي متبادل جنوب مدينة كركوك.

ونزح آلاف السكان من كركوك خوفا من المعارك فيما يتزايد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان منذ الاستفتاء على الاستقلال الذي نظمه الإقليم في 25 سبتمبر.

هذا المحتوى من

AFP

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