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علم النفس يفسر تعرض الأذكياء لمواقف محرجة تصفهم بالغباء والحماقة

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مصراوي Masrawy

علم النفس يفسر تعرض الأذكياء لمواقف محرجة تصفهم بالغباء والحماقة

10:14 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

علم النفس يفسر تعرض الأذكياء لمواقف محرجة تصفهم بالغباء والحماقة

علم النفس يفسر تعرض الأذكياء لمواقف محرجة تصفهم با

كتب- أحمد عصام روّاي:

لاحظ علماء النفس وعلم الأعصاب أن الأشخاص الأذكياء -الذين يتمتعون بمعدل ذكاء "IQ" عال- لا يستطيعون التصرف في العديد من المواقف الاجتماعية، مما يجعلهم يقعون في مواقف قد يُوصفون فيها بالغباء.

ولتفسير تلك الظاهرة قامت الدكتور "هيذر باتلر" -مدرس مساعد علم النفسي بجامعة كاليفورنيا بأمريكا- بأبحاث وتجارب بمساعدة العديد من علماء علم النفس والاجتماع وعلماء المخ والأعصاب.

وأشارت نتائج تلك الأبحاث والتجارب -التي نُشرت على موقع "ساينتيفيك أميريكان"- إلى أن معدل الذكاء -IQ- يقيس قدرة الشخص على معالجة المعلومات والتعلم في المجالات الأكاديمية والعلمية فقط، مما يحصرهم في عدد محدود من العمليات العقلية.

على العكس من ذلك، يتميز الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التفكير النقدي، إذ يمكنهم التفكير في أكثر من سيناريو مُحتمَل لسير الأحداث، ويمكنهم وضع الافتراضات والتعامل مع مبادئ عدم التأكد -Uncertainty Principle.

وتميّز تلك الصفات أصحاب التفكير النقدي بالمرونة، مما يجعلهم يتفوقون على أصحاب معدلات الذكاء العالية، الذين يقعون ضحية لعدم الإلمام بالعديد من المتغيرات في المجالات المختلفة، مما يجعلهم عرضةً للمواقف المحرجة التي تَصِمَهم بالحماقة في بعض الأحيان.

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