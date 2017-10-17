في اليوم العالمي لمكافحة الفقر.. شيخ الأزهر يحذر من اتساع مناطق الجوع والتهميش

كتب - محمود مصطفى:

أعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه وتألمه لمعاناة ملايين الفقراء والجوعى والمحرومين عبر العالم، محذرًا من أنه كلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش، بَعُد العالم عن الأمن والسلام والاستقرار.

وأكد شيخ الأزهر في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يوافق الـ17 من أكتوبر، أن هذا اليوم يشكل جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودهم من أجل انتشال هؤلاء الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعات العنف والجريمة والإرهاب.

واستغرب شيخ الأزهر، من أنه فيما يخطو جزء من العالم بسرعة غير مسبوقة نحو التمدن والرفاهية والتطور، فإن جزءا آخرا، ليس بالقليل، من عالمنا يسير بنفس السرعة، لكنه ينحدر صوب مستنقعات الفقر والجهل والحرمان والتهميش.

وأعاد شيخ الأزهر تذكير الضمير العالمي بمأساة مسلمي الروهينجا في بورما، الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع في دولة بنجلاديش المجاورة، وبين قسوة التنكيل والترويع لمن بقوا في قراهم بإقليم راخين، فيما يقف المجتمع الدولي متفرجا وعاجزا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم.