​​شيخ الأزهر يصل فندق الماسة لافتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

كتب- محمود مصطفى:

وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى فندق الماسة لإلقاء الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية عن "دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

ومن المقرر، أن ينطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسيلقي الكلمة الرئيسية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر "رد علمي على الفتاوى الشاذة، وبيان عملي لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومقرها دار الإفتاء المصرية، هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفتياً وعالماً من مختلف دول العالم يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في ديسمبر 2015. وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم.

وتهدف أمانة هيئات الإفتاء في العالم إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.