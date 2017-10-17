أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​شيخ الأزهر يصل فندق الماسة لافتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​​شيخ الأزهر يصل فندق الماسة لافتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

09:53 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

​​شيخ الأزهر يصل فندق الماسة لافتتاح المؤتمر العالمي لدار الإفتاء

​​شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، إلى فندق الماسة لإلقاء الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية عن "دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

ومن المقرر، أن ينطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسيلقي الكلمة الرئيسية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر "رد علمي على الفتاوى الشاذة، وبيان عملي لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومقرها دار الإفتاء المصرية، هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفتياً وعالماً من مختلف دول العالم يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في ديسمبر 2015. وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم.

وتهدف أمانة هيئات الإفتاء في العالم إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. شيخ الأزهر يفتتح مؤتمر الإفتاء العالمي

    أخبار

  • شيخ الأزهر: نقل تجربة "بيت العائلة" للخارج يقدم صورة مشرفة لمصر

    أخبار

  • بروتوكول بين الأزهر ووزارة الهجرة لنشر "بيت العائلة المصرية" بالخارج

    أخبار

  • شيخ الأزهر يستقبل سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة

    أخبار

إعلان

72d8a78a8e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي