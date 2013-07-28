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إصابة طفلة فى هجوم مسلح على مقر شرطى بصنعاء

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إصابة طفلة فى هجوم مسلح على مقر شرطى بصنعاء إصابة طفلة فى هجوم مسلح على مقر شرطى بصنعاء

أصيبت طفلة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فى هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر للشرطة فى العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب مصدر أمنى.

وأوضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته- أن نحو 20 مسلحا كانوا يستقلون عدة دراجات نارية هاجموا بالأسلحة الآلية مقر شرطة أزال حمير، شرق صنعاء.

وأضاف أن حراس المقر الشرطى صدوا الهجوم المسلح، واعتقلوا اثنين من المهاجمين الذين كانوا يريدون اقتحام المركز لاطلاق سراح شخصين اعتقلتهم قوات الأمن فى وقت سابق.

ولفت المصدر الأمنى إلى أن طفلة تدعى العنود أحمد العنسى 12عاما أصيبت بإحدى الرصاصات أثناء مرورها بصحبة عائلتها بجوار المقر الشرطى، وتم نقلها للمستشفى.

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مصر 365