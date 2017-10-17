لجنة لحصر أضرار المواطنين جراء هجمات العريش الإرهابية
لجنة لحصر أضرار المواطنين جراء هجمات العريش الإرهابية
10:00 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
أ. ش. أ
قرر اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية وممتلكات المواطنين بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس الإثنين، بوسط مدينة العريش، لصرف التعويضات المناسبة لهم.
وتمارس اللجنة عملها تحت إشراف اللواء محمد السعدني سكرتير عام المحافظة، وتضم مندوبين من الشئون المالية والتخطيط العمراني في الديوان العام والتضامن الاجتماعي والإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش وممثلي عدد من الجهات والإدارات المعنية بالمحافظة.
وأضيرت عدة محال تجارية ومنازل وسيارات مملوكة للمواطنين نتيجة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس على بعض الارتكازات والأكمنة الأمنية إلى جانب كنيسة ماري جرجس وفرع البنك الأهلي في شارع 23 يوليو بوسط المدينة، حيث تم تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)
-
مصدر أمنى: الهدوء يسود العريش بعد صد الهجوم الإرهابي على فرع البنك
-
بالصور - أهالي "الحلوات" يشيعون شهيد سيناء بمسقط رأسه في الشرقية
-
بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي
إعلان
إعلان