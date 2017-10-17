أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لجنة لحصر أضرار المواطنين جراء هجمات العريش الإرهابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لجنة لحصر أضرار المواطنين جراء هجمات العريش الإرهابية

10:00 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

لجنة لحصر أضرار المواطنين جراء هجمات العريش الإرهابية

اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

أ. ش. أ

قرر اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية وممتلكات المواطنين بسبب الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس الإثنين، بوسط مدينة العريش، لصرف التعويضات المناسبة لهم.

وتمارس اللجنة عملها تحت إشراف اللواء محمد السعدني سكرتير عام المحافظة، وتضم مندوبين من الشئون المالية والتخطيط العمراني في الديوان العام والتضامن الاجتماعي والإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش وممثلي عدد من الجهات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأضيرت عدة محال تجارية ومنازل وسيارات مملوكة للمواطنين نتيجة الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس على بعض الارتكازات والأكمنة الأمنية إلى جانب كنيسة ماري جرجس وفرع البنك الأهلي في شارع 23 يوليو بوسط المدينة، حيث تم تبادل إطلاق النيران بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية مسلحة.

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)

    أخبار

  • مصدر أمنى: الهدوء يسود العريش بعد صد الهجوم الإرهابي على فرع البنك

    أخبار

  • بالصور - أهالي "الحلوات" يشيعون شهيد سيناء بمسقط رأسه في الشرقية

    أخبار

  • بالأسماء.. استشهاد طالب وإصابة 15 آخرين أثناء اقتحام البنك الأهلي

    أخبار

إعلان

56371dc469.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية