استشاري علاقات يوضح مفهوم "رخصة الانجاب" وتطبيقه في مصر

كتبت- هاجر حاتم:

قال خالد لاشين استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، إن مقترح إصدار قرار "رخصة الانجاب" في مصر غير سليم، ولا يتناسب مع طبيعة مجتمعاتنا العربية، وليس هو الحل الأمثل لعلاج مشكلة الزيادة السكانية.

جاءت هذه الفكرة كنوع من الحد من الكثافة السكانية، التي اقترحها زيدان القنائي المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذ لا يستطيع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، ويستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر.

وذكر "لاشين" لـ مصراوي أنه ليس من الطبيعي أن نقنن رغبة الأسرة في الانجاب، فهذا بمثابة "حق انساني"، ولكن يمكن منح تلك "الرخصة" بشكل مختلف، وهو أن تُمنح للوالدين حول مدى صلاحيتهما للانجاب من الأساس، ومدى قدرتهما العقلية والنفسية على التربية.

وقال "لاشين": "إن المشكلة في الزيادة السكانية ليست في عدد مرات الانجاب، بل في مدى استيعاب الوالدين لمفهوم التربية الصحيح"

وأضاف لاشين قائلًا " عندما تكون الأسرة مؤهلة جيدًا لانجاب الطفل وتربيته، ستتفهم مدى الحاجة والتوقيت السليم لانجاب آخر".

وأكد "لاشين" يجب أن يتم منح رخصة أخرى للتأهل للزواج، وهي الشهادة النفسية، التي لا تقل أهميتها عن "الشهادة الصحية"، التي تعتبر احدى شروط الزواج.

جاءت ردود الفعل على مواقع التواصل متباينة، حيث عارض البعض الفكرة كليًا، بينما رأى آخرون أن الفكرة جيدة، لكن طريقة تطبيقها لا تتناسب مع المجتمع المصري.