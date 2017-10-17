طبيب نفسي يوضح طرق وأهمية نوم الطفل بمفرده في غرفته

كتبت-هدير غيث:

قال الدكتور "جمال فرويز" استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن طريقة تعود الطفل علي النوم في غرفته، بدون الوالدين من أكثر المشاكل التي تواجه الأمهات، ولكنه شيء لابد منه، لذلك هناك بعض الطرق التي يجب على الأسرة اتباعها، لنوم الطفل في غرفته بمفرده، وهي:

1-نوم أحد الوالدين مع الطفل في غرفته، لمدة تتراوح من 4 إلى 7 أيام.

2-قيام أحد الوالدين بالجلوس بجانب طفله على السرير لكي ينام، والذهاب بعد ذلك إلى الغرفة الخاصة به، وتكرار هذه المرحلة لمدة من 4 إلى 7 أيام أخرى.

3-إضاءة غرفة الطفل، والجلوس بجانبه، لكي ينام، وتكرار هذه الخطوة لمدة يومين.

4-تعود الطفل علي الذهاب بمفرده إلى الغرفة، وإضاءة غرفته لمدة من 3 إلى 5 أيام.

5-ذهاب الطفل إلي غرفته، دون الحاجة إلى مساعدة أحد أفراد أسرته للنوم.

ونصح "فرويز" بأن تقوم الأمهات بتعويد طفلها على النوم في غرفته بمفرده من 6 شهور إلى 1 سنة، وعندما يبكي تذهب إليه لترضعه، وينام وتخرج إلى غرفتها، وذلك لتعوده علي تحمل المسئولية، وعدم الاعتماد على أحد.