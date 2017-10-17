حسام عاشور يخضع لـ«الرنين المغناطيسي»

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يخضع حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة رنين مغناطيسي، قبل بداية المران الجماعي، عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويعاني "عاشور" من شد في العضلة الضامة تعرض له خلال مباراة الفريق أمام الرجاء، أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز الأحمر، بأربعة أهداف مُقابل هدف، بالدوري الممتاز.

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ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي، يوم الأحد المُقبل، على ملعب الجيش، ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.