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الخميس.. الأهلي يدخل في معسكر مُغلق استعدادًا للنجم الساحلي

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الخميس.. الأهلي يدخل في معسكر مُغلق استعدادًا للنجم الساحلي الخميس.. الأهلي يدخل في معسكر مُغلق استعدادًا للنجم الساحلي

التحرير

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقا، صباح يوم الخميس المُقبل بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، في إطار استعدادات المارد الأحمر، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ضمن مواجهات إياب دور نصف النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء، الدخول في معسكر مُغلق، حتى يصل باللاعبين إلى أعلى مستوى من التركيز، من أجل خطف بطاقة التأهل، من الفريق التونسي، حيث يكفي الأهلي الفوز بنتيجة 1/0، فقط، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بهدفين مُقابل هدف وحيد، وتطبيق حالة الهدف بهدفين خارج الأرض في هذه الحالة.

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ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي، يوم الأحد المُقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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