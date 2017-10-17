مدرب حراس الأهلي يكشف عن موقف إكرامي من مواجهة النجم

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قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، إن الحارس شريف إكرامي تعرض لآلام خفيفة في العضلة الضامة خلال مباراة الاتحاد، والكشف الطبي أثبت معاناة اللاعب من الإجهاد، لذلك كان القرار بإراحته من مباراة الرجاء، والاعتماد على محمد الشناوي.

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "إكرامي تدرب معنا أمس بشكل طبيعي وتأكدنا من جاهزيته لمواجهة النجم الساحلي يوم 22 أكتوبر الجاري بإياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا".

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وأوضح: "المعالجة النفسية والتوجيهات للحراس أمر ضروري وهام قبل المباريات الحاسمة، الحارس دوره كبير بتوجيه الدفاع أمامه للوقوف بشكل صحيح، وتوجيه اللاعبين حتى وإن لم تكن الهجمة على الأهلي".

وأشار إلى أن الفريق سيسافر إلى الإسكندرية يوم الخميس المقبل إلى مدينة الإسكندرية، استعدادا للقاء النجم، من أجل الدخول في أجواء المباراة مبكرًا والحفاظ على تركيز اللاعبين.