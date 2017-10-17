عبد الشافي بعد استبعاده من انتخابات الأهلي: لا ألوم المُشرع ولن أختار قائمة

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قال شوقي عبد الشافي، نجم الأهلي السابق والمرشح في الانتخابات الحمراء، إنه فوجئ ببند في اللائحة الاسترشادية لا يحق لأي موظف بالنادي يتقاضى أجرا أو معينا بالنادي، أن يترشح للانتخابات إلا قبل مرور عام على تركه للوظيفة.

وأضاف عبد الشافي في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لا ألوم المشرع الذي وضع اللائحة، وكل ما في الأمر أنني كنت أود أن أرد الجميل للنادي الأهلي، وسأقوم بهذا الأمر حتى لو لم أتواجد داخل المجلس".

وأكد عبد الشافي: "الأهلي أساسه كرة القدم والخدمات الأخرى تؤدى لأن أي شخص سيأتي سيقوم بهذا الأمر، محمود الخطيب هو الأحق برئاسة الأهلي وهذا حقه الشرعي، الخطيب كان لاعبا وتدرج في الإدارة داخل الأهلي".

وأوضح: "الخطيب واجهة مشرفة للأهلي ومصر والعرب وإفريقيا ويعد واجهة محبوبة، وهو الأحق برئاسة الأهلي، اختياري للخطيب ليس لأنه لاعب كرة فقط ولكن لأنه الأنسب والأفضل".

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وأكمل: "سأفاضل بين جميع المرشحين في القائمتين لاختيار أنسبهم ومن يمكنه خدمة الأهلي، ولا أفضل التصويت لقائمة بأكملها، نجاح قائمة واحدة لم يحدث إلا مرة واحدة مع المهندس محمود طاهر".

وأشار: "لا يوجد مجلس للأهلي لم يقدم إنجازات، الأهلي أكبر من أي شخص أو مجلس، الأمور جيدة بين الجميع في النادي سواء الفائز أو الخاسر، أتمنى أن تختار الجمعية العمومية الأفضل، الانتخابات منافسة شريفة بين أبناء الأهلي والجميع يد واحدة".

كان باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي، والتي تقام 30 نوفمبر المقبل، قد افتتح في التاسعة صباح الأحد الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى الخامسة مساء السبت المقبل.