إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق "السويس – الإسماعيلية"

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السويس – الإسماعيلية" الصحراوي، صباح اليوم الثلاثاء، ونقل المصابين لمستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث، إخطارًا اليوم الثلاثاء من مأمور قسم الجناين يفيد بالحادث، وتبين أن الحادث وقع أمام قرية عامر، وانقلبت سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم 74321 ملاكي السويس.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن المصابين الأربعة من أسرة واحدة وهم، "أحمد مصطفى محمود" 34 عامًا، مصاب بحرج قطعي في الرأس، وشقيقته "سمية مصطفى" 26 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"صبا أحمد مصطفى" 6 سنوات، نجلة المصاب الأول، ومصابة بكدمات وسحجات.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، ان المصابين الثلاثة حالتهم مستقرة، وأن المصابة "سارة محمد أحمد" 24 عامًا، تعاني نزيفًا داخليًا واشتباه ما بعد الارتجاج.