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بالفيديو.. أسرار كواليس تصوير "فوتوسيشن" حفل زفاف

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مصراوي Masrawy

.. أسرار كواليس تصوير "فوتوسيشن" حفل زفاف

09:34 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أسرار كواليس تصوير "فوتوسيشن" حفل زفاف

كتب - هشام عواض:

يحاول المصورون خلال جلسات التصوير "فوتوسيشن" الأزواج في حفلات الزفاف، بأن تكون الصور إبداعية ومختلفة بقدر الإمكان.

ونشرت صفحة "Shanghaiist" الصينية على "الفيسبوك"، مقطع لكواليس جلسة تصوير عروسين، وأظهر مدى معاناة المصورين في التقاط الصور.

وكانت جلسة التصوير على شاطئ البحر ويحاول عدة أشخاص تهيئة "الكادر" وإعداده لاتقاط الصور، وفي النهاية تُلتقط الصورة بالدقة العالية كما نشاهدها.

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