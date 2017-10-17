بالفيديو.. أسرار كواليس تصوير "فوتوسيشن" حفل زفاف

كتب - هشام عواض:

يحاول المصورون خلال جلسات التصوير "فوتوسيشن" الأزواج في حفلات الزفاف، بأن تكون الصور إبداعية ومختلفة بقدر الإمكان.

ونشرت صفحة "Shanghaiist" الصينية على "الفيسبوك"، مقطع فيديو لكواليس جلسة تصوير عروسين، وأظهر مدى معاناة المصورين في التقاط الصور.

وكانت جلسة التصوير على شاطئ البحر ويحاول عدة أشخاص تهيئة "الكادر" وإعداده لاتقاط الصور، وفي النهاية تُلتقط الصورة بالدقة العالية كما نشاهدها.