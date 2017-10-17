معسكر كبير للشرطة يتعرض لهجوم في جنوب شرق أفغانستان

شرطيون في مكان هجوم انتحاري على مقر الشرطة في غارد

كابول – (أ ف ب):

يتعرض معسكر كبير للشرطة في غارديز (جنوب شرق أفغانستان) لهجوم الثلاثاء من مسلحين اقتحموا المكان بعد أن فجروا عربة أو عربتين مفخختين، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وأعلنت حركة طالبان تبنيها للهجوم المستمر في تغريدة للمتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على "تويتر".

وأعلنت وزارة الداخلية أن "الهجوم لا يزال جاريا عند الساعة 10,30 (06,00 ت غ) بعد أكثر من ساعة على الانفجارات الأولى"، واضافت ان "المهاجمين المزودين بسترات ناسفة واسلحة خفيفة فجروا سيارة مفخخة قبل ان تقتحم مجموعة من الإرهابيين المكان".

وقال مير الله بهرام، أحد أعضاء المجلس المحلي في ولاية باكتيا الحدودية مع المنطقة القبلية في باكستان، لوكالة فرانس برس إن "سيارتين مفخختين" انفجرتا عند مدخل المعسكر.

وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة تطوق المجمع، وأن قوات دعم من الشرطة توجهت إلى المكان.

وأظهرت صور التقطت للمكان عمودين كثيفين من الدخان يرتفعان فوق المدينة.

ويضم مجمع غارديز علاوة على مركز التدريب المستهدف قوات الشرطة الوطنية وحرس الحدود وعناصر من الجيش.