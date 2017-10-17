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الرئيس الفيليبيني يعلن تطهير بلاده من داعش

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفيليبيني يعلن تطهير بلاده من داعش

09:38 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الرئيس الفيليبيني يعلن تطهير بلاده من داعش

دخان يتصاعد بعد غارات جوية على مراوي في جزيرة ميند

مانيلا – (أ ف ب):

أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الثلاثاء أن مدينة مراوي بجنوب البلاد "حررت من الإرهابيين" بعد معارك مستمرة منذ خمسة أشهر لانهاء سيطرة مقاتلين إسلاميين تابعين لتنظيم داعش على أحياء كاملة من المدينة.

وجاء هذا الإعلان في كلمة وجهها دوتيرتي إلى القوات العسكرية التي تخوض المعارك في مراوي، أكبر مدينة مسلمة في هذه الدولة التي تعد غالبية كاثوليكية.

وقال دوتيرتي "أعلن مراوي محررة من الإرهابيين" وذلك بعد قليل على سماع انفجارات وإطلاق نار في المدينة.

وكان الجيش أعلن قبل ساعات أنه ما زال يبحث عن عشرين إلى ثلاثين مقاتلا في مناطقة المعارك، بينهم الماليزي محمود أحمد الذي شارك في التخطيط للهجوم على مراوي.

واعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا الاثنين قتل زعيم تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا إيسنيلون هابيلون، المدرج على لائحة الولايات المتحدة "لاكثر الإرهابيين المطلوبين"، وعمر ماوتي الذي قاد مع هابيلون الهجوم على مراوي في 23 مايو بعد محاولة فاشلة من السلطات لاعتقال الأخير.

هذا المحتوى من

AFP

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