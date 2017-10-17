البيرنابيو يحتضن موقعة الصدارة بين الريال وتوتنهام في دوري الأبطال

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يستقبل ريال مدريد اليوم نظيره توتنهام على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويتصدر الفريقان المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من بروسيا دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا القبرصي مع تفوق ريال مدريد بفارق الأهداف.

ومن المنتظر أن يعود مدافع توتنهام داني روز للمشاركة للمرة الأولى منذ شهر يناير عندما تعرض للإصابة في الركبة، بينما يغيب متوسط ميدان السبيرز ديلي ألي بسبب الإيقاف، وعلى الجانب الآخر يغيب عن ريال مدريد النجم الويلزي جاريث بيل بسبب الإصابة، ولن يتمكن بالتالي من مواجهة فريقه السابق، بينما من المنتظر أن يعود كيلور نافاس من جديد لحراسة مرمى الريال بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وتمكن توتنهام من الفوز بأول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا، وعن تلك المواجهة قال مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو إن تلك المواجهة تعد فرصة عظيمة للاعبيه لإثبات أنهم من الفرق الأوروبية الكبرى، وأنهم بإمكانهم المنافسة على أعلى المستويات.

ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان مرتين في غضون أسبوعين، حيث سيرحل الريال لمواجهة توتنهام مجددًا يوم 1 نوفمبر المقبل على ملعب ويمبلي، وعن تلك المواجهة وصف زين الدين زيدان مدرب الريال المباراة بكونها نهائيا مبكرا على صدارة المجموعة، مشيرًا إلى أن توتنهام ليس هاري كين فقط ويتوجب على لاعبيه التحضير جيدًا لتلك المباراة الصعبة.

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وبالنظر إلى الإحصائيات، نجد أن هاري كين تمكن من تسجيل 7 أهداف في 5 مباريات فقط خاضها في دوري أبطال أوروبا، وأسهم في تسجيل جميع أهداف توتنهام في نسخة دوري الأبطال هذا العام بعدما صنع هدفا وسجل 5 أخرى.

ولم يخسر ريال مدريد أوروبيًا من قبل أمام توتنهام في 4 مناسبات سابقة، حيث فاز الفريق الملكي في 3 مباريات وتعادل في مواجهة أخرى، كما لم يخسر ريال مدريد في آخر 29 مباراة خاضها في دور المجموعات، وتعود آخر خسارة إلى شهر أكتوبر من عام 2012 خارج ميدانه أمام بروسيا دورتموند.

وعلى ملعبه فاز ريال مدريد بـ21 مباراة من آخر 23 مواجهة خاضها في دور المجموعات، وخسر الريال للمرة الأخيرة أمام ميلان في شهر أكتوبر من عام 2009 بنتيجة 3-2.

ويشارك ريال مدريد في النسخة رقم 21 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة متتالية من المشاركات لفريق في المسابقة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية، بينما يشارك السبيرز للمرة الثالثة في العصر الحديث بعد المشاركة للمرة الأولى في موسم 2010- 2011 وودع حينها الفريق من ربع النهائي على يد ريال مدريد بالذات وشارك في نسخة الموسم الماضي وودع من دور المجموعات.