إطلاق ألبوم Backstreet Boys الجديد خلال أيام

كتب : عمرو عز الدين الأحد 28-07-2013 02:11

أعلنت الصفحة الرسمية للفريق الغنائي الأمريكي Backstreet Boys على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن قرب إطلاق ألبومهم الغنائي الجديد In A World Like This، والذي يعودون به بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

وقامت الصفحة بنشر صورة لعضو الفريق برايان ليتريل، وهو يمسك بورقة عليها رقم 3، حيث سيطرح الألبوم الجديد بعد ثلاثة أيام، في الثلاثاء 30 يوليو الجاري، ويشاركهم الغناء في الألبوم الجديد المغني الأمريكي Jesse McCarteny وDJ Pauly D.

يذكر أن الفريق نال شهرته الواسعة على مستوى العالم في نهاية التسعينات، بمجموعة من الأغاني التي حظت بانتشار كبير، منها Show me the meaning of Being Lonely، وكان آخر ألبوماتهم قد صدر في أواخر 2009 بعنوان This Is Us.



ألبوم Backstreet Boys الجديد