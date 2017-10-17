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تقرير: 2 مليون حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بالدلتا منذ ثورة يناير

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تقرير: 2 مليون حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بالدلتا منذ ثورة يناير تقرير: 2 مليون حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بالدلتا منذ ثورة يناير

التحرير

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أعلن تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 8 أكتوبر الجاري، بلغت مليونًا و772 ألفًا و984 حالة تعدٍ، على مساحة من الأراضي بلغت 78 ألفا و764 فدانا، وجار الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال التقرير إن إجمالي ما تمت إزالته بلغ 422 ألفا و767 حالة تعدٍ، على مساحة 23 ألفا و843 فدانا، وما لم تتم إزالته بلغ مليون و350 ألفا و217 حالة، على مساحة بلغت 54 ألفا و922 فدانا.

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وشدد التقرير على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء والتشوين والتجريف للأراضي الزراعية بالوادي والدلتا، وتحصيل غرامات المخالفين، إضافة إلى تكثيف حملات المرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات فور وقوعها.

وأضاف أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة في كل المحافظات، لرصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والتعامل معها على الفور، إضافة إلى تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتلقي بلاغات المواطنين حول التعدي على الأراضي الزراعية، وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة.

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التحرير

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