اليوم.. شيخ الأزهر يفتتح مؤتمر الإفتاء العالمي

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، فعَاليَات المؤتمر العالمي الثالث الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على مدارثلاثة أيام، ويحضره وفود من العلماء والمفتين من 63 دولة، لبحث إشكاليات الفتوى، ودَور الفتوىفي استقرار المجتمعات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وستبدأ الفعاليات بعرض فيلم قصير عن أنشطة الأمانةالعامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يعقبه كلمة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس المؤتمر، وسيلقي الكلمة الرئيسية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتشمل الفعاليات كلمة للدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي، خلال المؤتمر، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة.

وستتخلل فعاليات المؤتمر في يومه الأول جلسة يرأسها الدكتور شوقي علام، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة.