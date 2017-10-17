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شوبير: لا خيار أمام اتحاد الكرة سوى الدعوة لانتخابات جديدة

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شوبير: لا خيار أمام اتحاد الكرة سوى الدعوة لانتخابات جديدة شوبير: لا خيار أمام اتحاد الكرة سوى الدعوة لانتخابات جديدة

التحرير

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن التأهل لنهائيات  إنجاز يُحسب لاتحاد الكرة، لكنه لا يخفي الأخطاء والتجاوزات، مضيفًا أن الإعلام والجماهير، كان لهما دورًا كبيرًا في الصعود.

وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أشار في تصريحات له خلال الأيام القليلة الماضية، أن اتحاد الكرة ملزم بالدعوة للانتخابات بحلول موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وأضاف «شوبير»، خلال حلقة الإثنين، من برنامجه على قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة الجبلاية لا خيار أمامه سوى الدعوة إلى الانتخابات في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

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يذكر أن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكد في تصريحات لـ«التحرير»، أن مجلس الجبلاية بالكامل يرفض فكرة التقدم باستقالة وإجراء انتخابات جديدة الفترة القادمة.

وأضاف الثعلب الصغير، إن هذا المجلس من حقه أن يتواجد لحين انتهاء مشاركة في كأس العالم، موضحًا أن اتحاد الكرة لن يُجري انتخابات في الفترة المقبلة.

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التحرير

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