شتراكا: كوبر طور الكرة المصرية (فيديو)

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قال التشيكي فرانز شتراكا، المدير الفني لفريق سموحة، إن الأرجنتيني هيكتو كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، نجح في تطوير الكرة المصرية، مضيفًا أن الفراعنة قادرون على تقديم أداء رائع في كأس العالم روسيا 2018، والتأهل للدور الثاني.

وتأهل المنتخب الوطني، تحت قيادة «كوبر»، إلى كأس العالم، بعد غياب 28 عامًا، وذلك بعد أشهر من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية بعد غياب عن 3 نسخ متتالية.

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وأشاد «شتراكا»، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، بإدارة كوبر لمباراة الكونغو الأخيرة، والتي تأهلت بمصر للمونديال، مؤكدًا أن مشهد فرحة الجمهور من رجال وأطفال وسيدات كان عظيمًا.