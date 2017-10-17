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مرتضى منصور: 90% من أعضاء اتحاد الكرة «مش هينجحوا تاني» (فيديو)

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مرتضى منصور: 90% من أعضاء اتحاد الكرة «مش هينجحوا تاني» (فيديو) مرتضى منصور: 90% من أعضاء اتحاد الكرة «مش هينجحوا تاني» (فيديو)

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن قانون الرياضة الجديد، ينص على إقامة جميع الاتحادات والأندية ومراكز الشباب انتخابات جديدة، معلقًا: «مفيش حد على راسه ريشة».

وكان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد أشار في تصريحات له خلال الأيام القليلة الماضية، أن اتحاد الكرة ملزم بالدعوة للانتخابات بحلول موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن تقام الانتخابات قبل نهاية نوفمبر المقبل. 

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته بحلقة الاثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لا يملك حق رفض إجراء انتخابات باتحاد الكرة، وفقًا للدستور المصري.

وتابع رئيس الزمالك، أن «الفيفا» يتدخل فقط في الأمور الفنية، مشددًا على أن 90% من المتواجدين في مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، لن ينجحوا مرة أخرى في الانتخابات.

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يذكر أن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكد في تصريحات لـ«التحرير»، أن مجلس الجبلاية بالكامل يرفض فكرة التقدم باستقالة وإجراء انتخابات جديدة الفترة القادمة.

وأضاف الثعلب الصغير، أن هذا المجلس من حقه أن يتواجد لحين انتهاء مشاركة في ، موضحًا أن اتحاد الكرة لن يُجري انتخابات في الفترة المقبلة.

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التحرير

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