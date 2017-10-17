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رئيس منظمة غير حكومية يعلق على انتخاب قطر لمجلس حقوق الإنسان الدولي

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مصراوي Masrawy

رئيس منظمة غير حكومية يعلق على انتخاب قطر لمجلس حقوق الإنسان الدولي

06:09 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رئيس منظمة غير حكومية يعلق على انتخاب قطر لمجلس حقوق الإنسان الدولي

د ب أ

علّق هيليل نوير، رئيس منظمة "يو إن ووتش" غير الحكومية، على انتخاب قطر والكونغو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقوله "بالنسبة للأمم المتحدة إن انتخاب قطر أو الكونغو أو باكستان كحكم عالمي في مجال حقوق الانسان بمثابة تعيين أحد المصابين بهوس إشعال الحرائق رئيسا لإدارة الإطفاء".

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مصراوي Masrawy

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