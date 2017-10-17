بالصور.. أهالي قرية مسير بكفر الشيخ يشيعون جثمان ضحية كمين سيناء

كفر الشيخ - إسلام عمار

شيع الآلاف من أهالى قرية مسير، وقرية منية مسير أيضا، التابعتين لمركز كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، والقرى المجاورة لها، وسط جنازة شعبية مهيبة، جثمان الشهيد "عبد اللاه عبد النبي حسن أبو زيد"، 30عامًا، رقيب شرطة، بمديرية أمن شمال سيناء، والذي استشهد، فى أحداث الهجوم الإرهابي على كمين سيناء، أمس الإثنين.

تقدم الجنازة اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمهندس علي عبد الستار، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحد أبناء القرية، وأشرف أبو زيد غنيم، خبير قضائي بوزارة العدل، والمشرف العام بحزب المحافظين لقطاع وسط الدلتا.

كما تقدم الجنازة، العميد عبد الحليم فايد مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد رامي شرف الدين رئيس مباحث المركز، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية، بالمحافظة، وأسرة، وأقارب الشهيد.

وصل جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مصر،​ في سيارة إسعاف، ​وأدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه، بمسجد علي إبن أبي طالب بقرية منية مسير​، ​ وعقب أداء الجنازة على روحه، حُمل جثمانه، على سيارة من الحماية المدنية، ​ليشيع الأهالي الجنازة، وسط هتافات منددة بالإرهاب، ليوارى جثمان الشهيد الثرى، بمقابر أسرته بمسقط رأسه قرية منية مسير التابعة​ لمركز كفر الشيخ​.