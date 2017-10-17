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اليوم.. محاكمة الفنان "طارق النهري" و3 آخرين في حرق المجمع العلمي

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة الفنان "طارق النهري" و3 آخرين في حرق المجمع العلمي

05:00 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الفنان طارق النهري

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين، بتهمة حرق المجمع العلمي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وبسكرتارية أحمد صبحي.

كانت المحاكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهري غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

كانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على النهري بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات بمنطقة السيدة زينب وبعرضه على نيابة جنوب القاهرة الكلية اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

وأسندت النيابة للمتهمين، مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.

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