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بعد تأخر وصول الجثمان.. تأجيل تشييع جثمان أحد «شهداء سيناء» بالغربية

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بعد تأخر وصول الجثمان.. تأجيل تشييع جثمان أحد «شهداء سيناء» بالغربية بعد تأخر وصول الجثمان.. تأجيل تشييع جثمان أحد «شهداء سيناء» بالغربية

التحرير

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سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية "الدواخلية" التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب تأخر وصول جثمان شهيد القرية في أحداث شمال سيناء الأخيرة.

وكان الآلاف من الأهالي القرية، انتظروا أمس، وصول جثمان الشهيد مجند أحمد نصر فرج، لتشيعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، إلا أنهم فوجئوا بتأخر وصوله وعدم خروجه من مستشفي العريش، ما أدى إلي تأجيل الجنازة.

وقال أحمد ماهر، أحد أهالي القرية، إنهم تلقوا اتصالا من الأجهزة الأمنية والمسؤولين، يفيد بوصول جثمان الشهيد في تمام الساعة 8 مساءً، وإقامة جنازة عسكرية، وتجمع الآلاف لتشييع الجنازة إلا أنه لم يصل.

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وأرجع السبب إلى تأخر خروج الجثمان من مستشفي العريش، لسوء الأحوال الجوية وعدم توفير طائرة لنقله إلي مطار ألماظه، لافتًا إلى أنه تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفي الإسماعلية، وستشيع الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر.

 

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التحرير

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