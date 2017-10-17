اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الزيتون

كتب – محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إجراءات إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة بـ" خلية الزيتون الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.

يواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.