بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد المنوفية ضحية الهجوم على بنك بشمال سيناء
بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد المنوفية ضحية الهجوم على بنك بشمال سيناء
02:37 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
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المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)
المنوفية - مروة فاضل:
شيع المئات من أهالي قرية سلامون قبلي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الشرطة محمد خطاب موسى، 40 عاما، ضحية الهجوم الإرهابي علي فرع البنك الاهلي بشمال سيناء.
أقيمت جنازة عسكرية للشهيد يتقدمها المهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة الشهداء، واللواء أسامة سعودى، مساعد مدير أمن المنوفية، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وردد المشيعون العديد من الهتافات المناهضة للارهاب ومنها " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وحياة دمك يا شهيد لنجيب حقك من جديد، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله ".
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