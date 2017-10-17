أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد المنوفية ضحية الهجوم على بنك بشمال سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد المنوفية ضحية الهجوم على بنك بشمال سيناء

02:37 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

  • عرض 10 صورة

    5cbb649472.jpg

  • عرض 10 صورة

    2017_10_17_2_35_22_657.jpg

  • عرض 10 صورة

    c36388b769.jpg

  • عرض 10 صورة

    41d64138bc.jpg

  • عرض 10 صورة

    0299fddf84.jpg

  • عرض 10 صورة

    02ee8686b7.jpg

  • عرض 10 صورة

    c6f5f248c1.jpg

  • عرض 10 صورة

    4bc1ea9c90.jpg

  • عرض 10 صورة

    b684eb502f.jpg

  • عرض 10 صورة

    3fba117f3f.jpg

إعادة الألبوم

المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)

الألبوم التالى

المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية سلامون قبلي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الشرطة محمد خطاب موسى، 40 عاما، ضحية الهجوم الإرهابي علي فرع البنك الاهلي بشمال سيناء.

أقيمت جنازة عسكرية للشهيد يتقدمها المهندس هشام بيومى، رئيس مركز ومدينة الشهداء، واللواء أسامة سعودى، مساعد مدير أمن المنوفية، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وردد المشيعون العديد من الهتافات المناهضة للارهاب ومنها " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وحياة دمك يا شهيد لنجيب حقك من جديد، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمطار غزيرة مصحوبة برياح وأصوات برق ورعد بشمال سيناء

    أخبار

  • المنوفية تشيع شهيد أحداث سيناء.. وعمه: طلب نقله للعريش في ٢٠١١ (صور)

    أخبار

  • محافظ شمال سيناء يعتمد شروط المنحة المجانية للمعهد العالي للهندسة

    أخبار

  • وزير النقل يتفقد أعمال الطريق الإقليمي الدائري بالمنوفية (صور)

    أخبار

إعلان

a2bfebacda.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية