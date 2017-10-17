أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الإخوان يدافعون عن «أبو تريكة» بتوريط محمد صلاح (فيديو)

Google+ Print
الإخوان يدافعون عن «أبو تريكة» بتوريط محمد صلاح (فيديو) الإخوان يدافعون عن «أبو تريكة» بتوريط محمد صلاح (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، للدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، عبر صفحات وحسابات موالية لجماعة الإخوان، وتم نشر فيديو بعنوان «محمد صلاح: مين قال إني مش إخوان»، في محاولة لإظهار اللاعب على أنه منتمي للجماعة.

وتضمن مقطع الفيديو الذي تم تصويره في ديسمبر 2012، وقت أن كان اللاعب محترفًا في صفوف نادي بازل السويسري، وبعد حصوله على لقب أفضل لاعب صاعد في إفريقيا، في حفل توزيع جوائز "الكاف" الذي شهد تكريم الأهلي كأفضل فريق، ومحمد أبو تريكة كأفضل لاعب داخل القارة، سؤاله عن شعوره بتهنئة الرئيس الأسبق محمد مرسي للأهلي وأبو تريكة وتجاهله، إذ قال: «أعتقد أنها سقطة وحاجة مش مقصودة، وما أحبش أعلق على حاجة زي كده"، وبسؤاله عن ما إذا تم ذلك كون أبو تريكة ينتمي لجماعة الإخوان بينما لا ينتمي هو، فرد صلاح مازحًا: "مين قال إني مش إخوان، أنا مربي دقني".

وجاء انتشار هذا الفيديو في الوقت الذي تعيش الجماهير المصرية أسعد أوقاتها بعد تأهل القومي إلى 2018، بعد غياب 28 عامًا، واحتفالها بمحمد صلاح والتعبير عن فخرها لوجوده في صفوف المنتخب، في نفس الوقت الذي يهاجم فيه البعض محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، بعد خروج دعوات لعودته للمشاركة في صفوف المنتخب في المونديال، والتأكيد على انتمائه لجماعة الإخوان ولا يجوز ضمه للمنتخب.

شاهد أيضا

وفسر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بأن المنتمين للإخوان قاموا بنشر الفيديو في هذا التوقيت واستخدام محمد صلاح المتربع على قلوب المصريين في الوقت الحالي، لتخفيف الهجوم الذي يتعرض له محمد أبو تريكة.

وكان أبو تريكة، نفى في أكثر من مناسبة، انضمامه لجماعة الإخوان أو دعمه اعتصام رابعة العضوية، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا السياق سواء تدوينات أو فيديوهات منسوبة له، مفبرك وغير صحيح على الإطلاق.

وردت جماهير محمد صلاح، بالتأكيد على أن لاعب ليفربول، كان يمزح خلال الفيديو ولا ينتمي للإخوان بدليل تبرعه لصندوق تحيا وحرصه الدائم على تقديم العزاء في شهداء الجيش والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)